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Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

18 Декабря 2021 08:29
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Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные данные по вакцинации населения в Казахстане опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

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«17 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 892 680 человек, 2-м компонентом - 8 351 485 человек», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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