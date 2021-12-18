Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные данные по вакцинации населения в Казахстане опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«17 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 892 680 человек, 2-м компонентом - 8 351 485 человек», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram .