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Сколько казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса
30 Января 2022 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию по вакцинации населения опубликовала МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».
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По данным МВК, 29 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 182 136 человек, 2-м компонентом - 8 751 872 человека.
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