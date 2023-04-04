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    Сколько казахстанцев получат соцвыплаты в этом году

    4 Апреля 2023, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году социальные выплаты получат более 2 млн семей и на это будет потрачено 1,2 трлн тенге. Об этом сообщила и.о. министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января текущего года период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличился с одного года до полутора лет. За І квартал текущего года общее количество получателей составило 435 тысяч, из них порядка 93 тысяч неработавших матерей получают пособия из республиканского бюджета и более 343 тысяч работавших матерей – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования», - сказала Тамара Дуйсенова.

    До конца года, по данным и.о министра, планируется, что выплаты по уходу за ребенком получат 760 тысяч матерей. На эти цели предусмотрено 334,5 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Соцвыплаты
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