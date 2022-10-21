Сколько казахстанцев полностью вакцинировались против коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 21 октября, в Казахстане первым компонентом привито 10 млн 841 тыс. 112 человек, вторым компонентом – 10 млн 601 тыс. 773 человека. Ревакцинировано – 5 млн 590 тыс. 236 казахстанцев.

Ранее сообщалось, что 36 казахстанцев заболели КВИ за сутки, продолжают получать лечение от КВИ 978 казахстанцев.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 21.10.2022 года в разрезе регионов представлена ниже.











