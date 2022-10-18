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    Сколько казахстанцев полностью вакцинировались против коронавируса

    18 Октября 2022, 08:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 18 октября, в Казахстане первым компонентом привито 10 млн 840 тыс. 079 человек, вторым компонентом – 10 млн 600 тыс. 227 человек. Ревакцинировано – 5 млн 581 тыс. 210 человек.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 18.10.2022 года в разрезе регионов представлена ниже.

    Как сообщалось ранее, на 18 октября текущего года 949 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии. За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 18 человек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК Вакцинация
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