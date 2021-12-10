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Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
10 Декабря 2021 08:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.
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9 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 834 625 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 260 725 человек.
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