Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК.

9 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 834 625 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 260 725 человек.