Сколько казахстанцев пользуются Налоговым кошельком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько составляет количество пользователей Налогового кошелька, рассказал председатель Комитета государственных доходов Минфина РК Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С декабря 2019 года реализовано мобильное приложение «Налоговый кошелек» eSalyq. Приложение доступно на площадках App Store и Play Market. Налоговый кошелек позволяет исключить некорректные платежи и пени, сократить количество возвратов и инкассовых распоряжений, снизить затраты налогоплательщиков по времени и исключить расходы на комиссию банкам. На сегодняшний день количество пользователей Налогового кошелька составляет более 78 тысяч», - сообщил Марат Султангазиев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Также он отметил, что Комитетом госдоходов выбран вектор развития по сокращению теневой экономики и давления на добросовестный бизнес. Так, за 9 месяцев 2020 года проведено 7,2 тыс. налоговых проверок, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 59%, или на 10,4 тысячи.

«При этом, сумма доначислений составила 118 млрд тенге, или обеспечен рост на 5,4%. Сумма взыскания составила 58 млрд тенге, или рост на 19%. С начала 2020 года проведено 1,5 тыс. таможенных проверок, по результатам которых доначислено ТПиН в размере 23,1 млрд тенге и взыскано 7,2 млрд тенге», - отметил глава Комитета.

Как добавил председатель Комитета, ведомством начата эксплуатация информационной системы управления рисками (ИС СУР). ИС СУР является ядром всего процесса цифрового фискального администрирования.

«На основе сведений наших информационных систем и полученных от третьих лиц создано 54 различные модели рисков. Дополнительно обеспечено 235 млрд тенге, из них 102 млрд тенге - в текущем году. Прослеживаемость товаров начинается с таможенных информационных систем. В ИС «АСТАНА-1» все 100% деклараций на товары представляются в электронном виде. Это минимизировало контакты с участниками внешнеэкономической деятельности и разночтения норм законодательства. Сумма дополнительных поступлений с начала года составила 23 млрд тенге», - сказал спикер.

Кроме того, реализована подача через ИС «Единое окно» заявлений на разрешительные документы. На портале зарегистрировано более 2,3 тыс. пользователей.

«Следующим звеном в системе прослеживаемости товаров является ИС «Электронные счета-фактуры». По состоянию на 1 октября в ИС ЭСФ зарегистрировано 482 тыс. пользователей и выписано более 450 млн электронных счет-фактур. Сумма дополнительных поступлений с начала года составила 68,2 млрд тенге. Последним звеном прослеживаемости товаров является онлайн-ККМ. В настоящее время, количество онлайн-ККМ в стране составляет 710 тысяч, или 97,5% от общего количества ККМ. Эффект мы оцениваем в 32,7 млрд тенге», - проинформировал М. Султангазиев.