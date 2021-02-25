Сколько казахстанцев передают пенсионные в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Гульчехра Талкамбаева рассказала о механизме передачи пенсионных накоплений в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день уже три управляющие компании заключили договоры с ЕНПФ на доверительное управление активами вкладчиков. Это Jysan Invest, Halyk Global Markets, BCC INVEST. В общей сложности соответствуют требованиям агентства 6 компаний. По информации ЕНПФ, на сегодняшний день уже поступило 99 обращений вкладчиков по поводу перевода своих пенсионных накоплений в доверительное управление компаниям, управляющих инвестиционным портфелем», - сказала Гульчехра Талкамбаева на брифинге в СЦК.

Общая сумма перевода по расчетам ЕНПФ составит 257 млн тенге.

«Стратегия управления пенсионными активами управляющих компаний будет определяться самостоятельно, в рамках ее инвестиционной декларации. При этом, она должна будет принимать во внимание тот перечень финансовых инструментов, который разрешен агентством для инвестирования пенсионных активов», - отметила спикер.

«Данный перечень будет включать как государственные ценные бумаги РК, так и государственные ценные бумаги иных государств, долевые долговые ценные бумаги корпоративного сектора, также вклады в банках второго уровня и вклады в банках-нерезидентах РК», - заключила Г. Талкамбаева.