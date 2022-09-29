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    Сколько казахстанцев официально сдает жилье в аренду

    29 Сентября 2022, 16:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какими способами можно официально сдавать жилье в аренду в Казахстане, сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы сдать в аренду жилье, существует несколько опций. Первая - зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Таких индивидуальных предпринимателей на сегодня более 84 тыс. по стране, они сдают через упрощенную декларацию и патент», - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Второй режим, по его словам, когда арендодатель выплачивает единый совокупный платеж.

    «Здесь нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, единственное требование, чтобы он до начала расчетного месяца заплатил 1 МРП, если сдает жилье в областном центре или в крупных городах, а на районном уровне это - 0,5 МРП, таких лиц более 120 тыс., которые пользуются таким режимом», - пояснил Ержан Биржанов.

    Спикер рассказал и о третьей опции.

    «Физические лица, это могут быть и военнослужащие, и госслужащие, когда их доход приравнивается к имущественному доходу и он может декларировать этот доход по истечению года и уплачивать 10% от полученной от аренды суммы. Допустим, если он сдал в течение года на 2 млн тенге, то указывает в декларации эту сумму и платит 200 тыс. тенге. Таких по итогам 2021 года около 2 тыс. человек», - заключил Ержан Биржанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Экономика Минфин РК Финансы
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