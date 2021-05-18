Сколько казахстанцев ни разу не платили взносы в систему ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года число казахстанцев, ни разу не плативших взносы в систему ОСМС, уменьшилось с 1,4 млн до 900 тысяч. При этом количество застрахованного населения в РК увеличилось более чем на 1 млн, вне страховой системы остаются еще 2,9 млн человек. Как ведется охват казахстанцев системой ОСМС, почему люди «выпадают» из системы и как их вернуть, разъяснили в Фонде соцмедстрахования, передает МИА «Казинформ».

Фондом продолжается работа по повышению охвата населения медицинским страхованием. На сегодня участниками системы медицинского страхования являются 84,4% населения Казахстана. Несмотря на введение ограничительных мер и снижения платежеспособности бизнеса и населения, число участников системы увеличилось с 1 января 2020 года более чем на 1 млн человек и достигло 15,9 млн человек.

При этом значительно уменьшилось количество граждан, которые никогда не платили взносы на ОСМС. Если в начале 2021 года их было свыше 1,4 млн человек, то по итогам 1 квартала – 922 тыс. чел. (снижение более чем на 35%).

Вне системы ОСМС остаются еще более 2,9 млн казахстанцев, что создает определенные риски для доступности им медицинских услуг в пакете ОСМС.

Больше всего незастрахованных в Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях и городе Шымкенте.

Отмечаем, что незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и др.

Анализ показывает, что большую часть незастрахованного населения составляют нестабильные плательщики. То есть это граждане, которые производили отчисления и (или) взносы нерегулярно (разово – для получения выплаты 42 500 тенге; или сезонно, периодами – для получения медпомощи на определенный момент времени). В период выплаты 42 500 тенге (в апреле-мае 2020 года) наблюдался максимальный всплеск платежей ЕСП от физических лиц. По состоянию на 1 апреля 2020 г. количество застрахованного населения составляло 17,4 млн человек (93,1%), а на 1 апреля 2021 г. – 15,96 млн человек (84,3%). Тогда число плательщиков ЕСП достигло 1,99 млн граждан. Больше всего граждан оплатили ЕСП в Туркестанской (333,6 тыс. чел.), Алматинской (338 тыс. чел.), Жамбылской (164,5 тыс. чел.), Восточно-Казахстанской (124 тыс. чел.) областях, городах Алматы (153 тыс. чел.), Нур-Султан (104 тыс.), Шымкент (137 тыс.). При сохранении регулярностей этих платежей потенциальный охват системой ОСМС мог бы достигнуть 92% населения страны.

В связи с тем, что плательщики ЕСП не продолжили оплату, то по итогам 1 квартала 2021 года число стабильных плательщиков ЕСП составляет около 200 тыс. человек, а незастрахованными являются порядка 1,4 млн плательщиков ЕСП, которые хотя бы один раз производили его оплату.

Напоминаем, что плательщики ЕСП статус застрахованного получают после оплаты 3 месяцев подряд. Платеж ЕСП является добровольным. И, согласно Налоговому кодексу, платить его имеют право граждане, которые периодически получают доход от продажи товаров или оказания услуг, но не зарегистрирован в качестве ИП и не использует труд наемных работников.

Самостоятельным плательщикам – гражданам, которые нигде не работают, не относятся к социально-уязвимой категории, не являются самозанятыми или ИП, – необходимо самостоятельно производить взносы за медицинское страхование в размере 2 125 тенге (5 % от 1 МЗП). По Закону РК «Об ОСМС», для получения статуса застрахованного должна быть оплата взносов за 12 предшествующих месяцев. На 1 апреля число застрахованных самостоятельных плательщиков составляет 155,6 тыс. чел.

По-прежнему остается проблемой актуализация списков работников МСБ, освобожденных в период пандемии от уплаты обязательных платежей, в том числе за ОСМС. В настоящее время около 20% работодателей (более 61 тыс. МСБ) не актуализировали списки своих работников. В связи с чем они не имеют статуса застрахованных и ограничены в получении медицинской помощи.

В ФСМС напоминили об ответственности работодателей за своих сотрудников и призываем внести их данные на сайте.

Фондом совместно с медицинскими организациями, местными исполнительными органами, органами госдоходов, НПП «Атамекен» ведется масштабная работа по разъяснению данных норм и вовлечению/возвращению незастрахованных граждан в систему ОСМС. С каждой категорией населения ведется отдельная работа, в т.ч. по присвоению им льготного статуса.

Порой среди плательщиков ЕСП оказываются представители льготных категорий. Оплатив единожды ЕСП, они утрачивают льготный статус. С ними отдельно ведется работа по возвращению в систему.

Также Фондом проведена работа по присвоению гражданам временного статуса потребителя медицинских услуг. В период с 15.07.2020 г. по 06.06.2021 г. он был присвоен почти 23 тыс. гражданам, освобожденным от уплаты взносов ОСМС. Временный статус дает им возможность предоставить подтверждающие документы и вернуться в льготную категорию. После чего взносы на ОСМС за них будут производить государство.

Стоит отметить, что работа с плательщиками ЕСП должна проводиться совместно со всеми заинтересованными структурами, в том числе территориальными подразделениями Комитета государственных доходов, ЕНПФ, ГФСС. При этом учет безработного и самозанятого населения находится в компетенции Министерства труда и социальной защиты, а в регионах это направление курируется ответственными заместителями акимов областей и центрами занятости.

При возникновении вопросов о статусе застрахованного в системе ОСМС, оплате взносов и отчислений можно обращаться в Фонд социального медицинского страхования через официальные каналы связи: единый контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в Telegram, сайт Фонда fms.kz.