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    Сколько казахстанцев находится в Южной Корее

    27 Февраля 2020, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Южной Корее находятся более 35 тысяч граждан Казахстана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Южной Корее находятся более 35 тыс. граждан Казахстана. Из них нелегально около 12 тыс. На консульском учете в нашем посольстве всего 848 человек. То есть несознательность многих наших граждан играет против них, потому что в случае чрезвычайных ситуаций, как мы будем их искать, если мы даже не знаем, где они в этой стране находятся», - сказал Айбек Смадияров.

    Вместе с тем в МИД рекомендуют гражданам РК обращаться в консульство.

    «Рекомендуем всем, несмотря на легальный или нелегальный статус, обратиться в консульский отдел нашего посольства. Это совершенно бесплатно и быстро. Прием наш консул проводит ежедневно, без перерыва», - добавил Айбек Смадияров.

    Как сообщалось ранее, общее число инфицированных в Южной Корее в настоящее время достигло 1 595 человек.

    В свою очередь, с первого марта из-за коронавируса Казахстан сократит число авиарейсов в Южную Корею.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Соотечественники Корея Общество
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