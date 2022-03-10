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    Сколько казахстанцев имеют первоочередное право на получение жилья из госжилфонда

    10 Марта 2022, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев рассказал о законодательных изменениях в направлении жилищной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с действующим законодательством предусмотрено первоочередное право на получение жилья из государственного жилищного фонда определенным категориям граждан, а также выделение не менее 20% от общего количества жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодня первоочередное право в совокупности имеют порядка 140 тысяч очередников», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

    По его словам, в рамках разработанного законопроекта жилищная политика отходит из категорийной принадлежности, распределение жилья будет осуществляться по принципу даты постановки на учет и доходов граждан.

    «В этой связи предлагается пересмотреть имеющиеся льготы путем внедрения новых подходов, которые позволят обеспечить равный доступ к распределению жилья среди всех очередников. К примеру, в г.Нур-Султане в 2021 году очередники по категории многодетных семей получили 379 квартир, в том числе очередники, вставшие в очередь в 2019 году, когда как семьи, воспитывающих детей-инвалидов, получили шесть квартир, вставшие в очередь до 2009 года», - отметил спикер.

    «Если считать в процентном соотношении, то обеспеченность многодетных семей по итогам 2021 года составляет 4%, а семей, воспитывающих детей-инвалидов – 1%. Таким образом, наглядно видна неровнамерность при распределении жилья, что вызывает недовольство и социальную напряженность среди категорий СУСН», - заключил Е. Даулбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Общество МИИР РК
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