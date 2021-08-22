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    Сколько казахов проживает в Узбекистане

    22 Августа 2021, 22:50

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Государственный комитет по статистике Узбекистана впервые с 1989 года опубликовал данные об этническом составе постоянного населения республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства на 1 января 2021 года численность постоянного населения Узбекистана составляла 34,6 миллиона человек.

    Крупнейшими этническими группами в республике являются узбеки, таджики, казахи, каракалпаки и русские:

    узбеки - 29,2 миллиона человек;

    таджики - 1,7 миллиона человек;

    казахи - 821,2 тысячи человек;

    каракалпаки - 752,7 тысячи человек;

    русские - 720,3 тысячи человек;

    кыргызы - 291,6 тысячи человек;

    туркмены - 206,2 тысячи человек;

    татары - 187,3 тысячи человек;

    корейцы - 174,2 тысячи человек;

    украинцы - 67,9 тысячи человек;

    азербайджанцы - 41,2 тысячи человек;

    белорусы - 18,5 тысячи человек;

    другие национальности - 426,4 тысячи человек.

    Согласно последней переписи в 1989 года численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. В феврале 2018 года Президент Узбекистана подписал указ о проведения переписи населения страны в 2022 году. В ноябре 2020 года правительство приняло решение перенести срок проведения переписи на 2023 год в связи с пандемией коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Демография Статистика Узбекистан Общество Перепись населения
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