Сколько кандидатов выдвинули политические партии на выборы в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК сообщили о результатах проверки кандидатов, включенных в партийные списки для избрания депутатом Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Центризбиркомом к участию в очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, были допущены 6 политических партий, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве юстиции Республики Казахстан. В установленный период в ЦИК были представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 5-ти политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», политическая партия «ADAL», демократическая партия Казахстана «Ак жол», «Народная партия Казахстана», - сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании Центризбиркома.

Спикер добавил, что партиями представлен перечень необходимых документов, предусмотренных при выдвижении и необходимых для регистрации. В соответствии с избирательным законодательством, к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на тридцать процентов. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц. Данное требование обеспечено всеми партиями, которые представили документы о выдвижении партийных списков.

Центризбиркомом совместно с уполномоченными государственными органами, осуществлена проверка кандидатов, включенных в партийный список для избрания депутатом Мажилиса и установлено соответствие кандидатов, включенных в партийные списки, требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в РК».

Политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят из средств политических партий на счет Центризбиркома избирательный взнос в пятнадцатикратном размере установленной законодательством Республики Казахстан минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список. Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента 7% и более голосов избирателей от числа, принявших участие в голосовании. В соответствии с Конституционным законом, избирательный взнос внесен народно-демократической патриотической партией «Ауыл» и политической партией «ADAL».

«Таким образом, Центральной избирательной комиссией зарегистрированы партийные списки пяти политических партий, всего 312 кандидатов: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» из 19 человек; партия «Nur Otan» из 126 человек; политическая партия «ADAL» из 16 человек; демократическая партия Казахстана «Ак жол» из 38 человек; «Народная партия Казахстана» из 113 человек», - уточнил Константин Петров.