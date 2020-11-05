Сколько кандидатов в мажилисмены смогут включить политические партии в свои списки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК смогут включить политические партии в свои списки, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризбиркома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К регистрации допускается только один список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий на 30%», - пояснил Константин Петров.

Было отмечено, что количество избираемых по партийным спискам депутатов Мажилиса Парламента - 98.

«Следовательно, в представляемые для регистрации партийные списки не может быть включено более 127 кандидатов», - уточнил Константин Петров.

Ранее он сообщил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вносят из средств политических партий на счет Центризбиркома избирательный взнос в 637 500 тенге за каждого кандидата.