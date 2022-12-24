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    Сколько кандидатов в депутаты Сената зарегистрировано в регионах

    24 Декабря 2022, 21:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С завтрашнего дня кандидаты в депутаты Сената приступят к процедуре агитации. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Законом РК О выборах 24 декабря 2022 года в 18:00 приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Таким образом, кандидаты приступят к предвыборной агитации с завтрашнего дня. Агитация продлится до 13 января», - сказал Нурлан Абдиров на заседании комиссии.

    По данным ЦИК, всего по стране зарегистрировано 66 кандидатов. Их средний возраст - 51,8. 69,7 % кандидатов в депутаты Сената – мужчины, 30,3 % - женщины.

    Количество кандидатов по регионам:

    Город Астана – три кандидата;

    город Алматы – пять кандидатов;

    Город Шымкент – три кандидата;

    Абайская область – четыре кандидата;

    Акмолинская область – три кандидата;

    Актюбинская область – три кандидата;

    Алматинская область – три кандидата;

    Атырауская область – пять кандидатов;

    ВКО – три кандидата;

    Жамбылская область – пять кандидатов;

    Жетысуская область – три кандидата;

    ЗКО – три кандидата;

    Карагандинская область – три кандидата;

    Костанайская область – три кандидата;

    Кызылординская область – три кандидата;

    Мангистауская область – три кандидата;

    Павлодарская область – три кандидата;

    СКО – три кандидата;

    Туркестанская область – четыре кандидата;

    Улытауская область – три кандидата.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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