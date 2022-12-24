Сколько кандидатов в депутаты Сената зарегистрировано в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С завтрашнего дня кандидаты в депутаты Сената приступят к процедуре агитации. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с Законом РК О выборах 24 декабря 2022 года в 18:00 приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Таким образом, кандидаты приступят к предвыборной агитации с завтрашнего дня. Агитация продлится до 13 января», - сказал Нурлан Абдиров на заседании комиссии.
По данным ЦИК, всего по стране зарегистрировано 66 кандидатов. Их средний возраст - 51,8. 69,7 % кандидатов в депутаты Сената – мужчины, 30,3 % - женщины.
Количество кандидатов по регионам:
Город Астана – три кандидата;
город Алматы – пять кандидатов;
Город Шымкент – три кандидата;
Абайская область – четыре кандидата;
Акмолинская область – три кандидата;
Актюбинская область – три кандидата;
Алматинская область – три кандидата;
Атырауская область – пять кандидатов;
ВКО – три кандидата;
Жамбылская область – пять кандидатов;
Жетысуская область – три кандидата;
ЗКО – три кандидата;
Карагандинская область – три кандидата;
Костанайская область – три кандидата;
Кызылординская область – три кандидата;
Мангистауская область – три кандидата;
Павлодарская область – три кандидата;
СКО – три кандидата;
Туркестанская область – четыре кандидата;
Улытауская область – три кандидата.