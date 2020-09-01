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    Сколько  кандидатов для участия в праймериз зарегистрировали в Туркестанской области

    1 Сентября 2020, 22:12

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершена регистрация кандидатов для участия в праймериз партии «Nur Otan». В Туркестанской области этап регистрации кандидатов прошел на высоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Всего в регионе зарегистрировано 1144 кандидата. Женщин среди них – 388 (33.9%), молодежи до 35 лет –341 (29,8%). Принять участие в политическом событии изъявили желание 25 многодетных матерей (2,2%), 5 граждан с особенными потребностями (0,4%) и 5 наших соотечественников, вернувшихся из за рубежа (0,4%).

    Больше всего кандидатов зарегистрировано в городе Туркестане – 106, в Сарыагашском районе – 104, Казыгуртском районе – 93. Много кандидатов и в Жетысайском районе и Кентау.
    Первичными партийными организациями выдвинуто – 212, самовыдвиженцев – 932.
    С 7 сентября начинается период агитации. Будут организовываться дебаты, встречи. Подготовлено 209 мест для голосования. Туркестанской областной филиал партии «Nur Otan» к этому значимому политическому событию провел большую подготовку. Всего в Туркестанской области насчитывается более 80 тысяч членов партии. Праймериз позволит отобрать лучших, которые затем будут выдвинуты для участия в выборах в Парламент и местные маслихаты.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Нур Отан
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