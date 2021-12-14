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    Сколько из запланированных проектов в сфере АПК предстоит завершить в текущем году в РК

    14 Декабря 2021, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько из запланированных проектов в сфере АПК планируется завершить в текущем году, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году из запланированных проектов осталось ввести 17 проектов на сумму 22 млрд тенге. В этой связи, отмечаю о необходимости активизировать работу по своевременной реализации и ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов в срок», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр добавил, что акиматам всех регионов необходимо взять данный вопрос на особый контроль и обеспечить полную реализацию запланированных проектов согласно Дорожной карте, а также вести постоянный мониторинг текущей ситуации по всем реализуемым проектам.

    Ранее сообщалось, что министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами были разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В соответствии с Дорожными картами составлен пул из 934 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 трлн тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Минсельхоз Сельское хозяйство
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