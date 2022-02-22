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    Сколько инвестиций направили на развитие туризма в Казахстане за год

    22 Февраля 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в основной капитал сферы туризма Казахстана инвестировано 564 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие туризма занимает важное место в социально-экономическом развитии страны. Это одно из основных направлений повышения доходов населения, так как эта отрасль напрямую связана с рабочими местами. Поэтому мы считаем, что ресурсы нашей страны позволят развивать все виды туризма», - сказал Ералы Тугжанов на расширенной коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам развития туризма.

    Заместитель Премьер-Министра добавил, что сегодня, благодаря правильно организованной государственной политике и гармоничному взаимодействию туристского сообщества, обеспечивается системное развитие отрасли.

    «Все было не так просто, было много препятствий, связанных с пандемией. Предстоит еще провести конкретную работу в этом направлении. Но вы знаете, что запланированное было реализовано. В результате в 2021 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 564 млрд тенге. Это хороший показатель, если учитывать трудные времена, сравнивать с другими государствами, и в дальнейшем мы должны развивать это направление вместе», - сказал Ералы Тугжанов.

    При этом спикер напомнил, что принятые в прошлом году законодательные изменения в сфере туризма были обеспечены беспрецедентными мерами государственной поддержки, затрагивающими самые важные аспекты отрасли.

    «В стенах Парламента было озвучено и обсуждено немало предложений. Было 7-8 конкретных предложений, которые были озвучены, и все они были использованы. Кроме того, в рамках улучшения инвестиционного климата туристской отрасли порог признания приоритетным проектом инвестиционной инициативы в сфере туризма был снижен с 2 млн МРП до 200 тысяч МРП. Это расширило возможности преференций инвестиционных проектов», - проинформировал Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инвестпроекты Туризм Минкультуры Ералы Тугжанов
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