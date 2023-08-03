Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Сколько иностранных миссионеров осуществляет свою деятельность в Казахстане

    3 Августа 2023, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году зарегистрировано 10 административных правонарушений со стороны иностранных миссионеров. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пунктом 1 статьи 8 Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» определено, что миссионерской деятельностью вправе заниматься граждане РК, иностранцы и лица без гражданства после регистрации. Сегодня в стране нет религиозных миссионерских организаций. Все официально зарегистрированные религиозные объединения могут приглашать иностранных миссионеров в нашу страну для проведения религиозной деятельности с целью удовлетворения религиозных потребностей верующих. Местные исполнительные органы в религиозной сфере, в соответствии с законом, регистрируют и выдают свидетельство о регистрации (перерегистрации) миссионеров в соответствии с правилами оказания государственной услуги «проведение регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    По данным МИОР, по итогам II квартала 2023 года на территории страны зарегистрировано 373 иностранных миссионера (православные, католики, иудаисты, пятидесятники, адвентисты, Свидетели Иеговы и др.).

    «Кроме того, в 2022 году за нарушение части третьей статьи 490 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», то есть осуществление миссионерской деятельности без регистрации (перерегистрации), а равно использование миссионерами религиозной литературы, информационных материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения, не имеющих положительного заключения религиоведческой экспертизы, выявлено 19 административных правонарушений, за первое полугодие текущего года зарегистрировано 10 административных правонарушений», - уточнили в министерстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия Общество МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Профессиональный стандарт «Деятельность в сфере религии» появится в Казахстане
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области