Сколько иностранцев работает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 496 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 1 февраля 2023 года, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 570 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 000 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 388 и 883 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 217 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 438 человек.

«На данный момент в Казахстане насчитывается 1 645 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 411 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 458 человек (42%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 879 человек (11%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1733 человека (4%); обрабатывающей промышленности – 1 641 человек (7%); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 057 человек (8%). Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 411 человек, Индия – 1 693 человека, Турция – 1 615 человек, Великобритания – 1 104 человек, Узбекистан – 391 человек. В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС на 2023 год – 22 226 человек (0,24%)», - говорится в сообщении Минтруда.



