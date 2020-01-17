Сколько иностранцев работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 января 2020 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 19 145 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В их числе по первой категорий (руководители и их заместители) 770 человек (4%), по второй (руководители структурных подразделений) – 4 445 (23%), по третьей (специалисты) – 9 632 (50%), по четвертой (квалифицированные рабочие) – 1 818 (9%), на сезонных работах – 767 (4%), в рамках корпоративного перевода привлечено 1 744 человека (9%).

Количество работодателей, привлекавших иностранную рабочую силу – 2 040, у которых работают 508 785 казахстанских граждан, что составляет 96,3 % от общей численности работников.

Наибольшее количество иностранцев работают в сфере строительства – 8623 человека (45%). В горнодобывающей промышленности трудятся 2 213 человек (12%), в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 55 (0,3%), в профессиональной, научной и технической деятельности задействованы 1 557 иностранцев (8%), в обрабатывающей промышленности – 1 397 (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 524 человека (24%), Узбекистан – 781 (4%), Турция – 1 964 (10%), Индия – 1 893 (10%), Великобритания – 1 368 (7%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Правительством РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Квота на 2019 год была утверждена в размере 0,54 % по отношению к численности рабочей силы или 48,7 тыс. единиц. На 2020 год – 29,3 тыс. единиц или 0,32%.