Сколько иностранцев работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит национальный круглый стол на тему «Миграция в Казахстане: вызовы, тенденции, перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Международной организацией по миграции.

«На сегодня актуальность миграционных вопросов в контексте тенденций глобализации мирового сообщества, региональных интеграционных процессов и быстрорастущей мобильности населения, вследствие поиска лучших условий жизни, не вызывает никакого сомнения. Казахстан как активный участник глобальных процессов всегда привержен соблюдению международных договоров по защите прав и свобод человека, а также выполнению повестки дня в области устойчивого развития», - сказал, открывая работу круглого стола, глава Минтруда Казахстана Биржан Нурымбетов.





Министр отметил, что в рамках реализации Целей устойчивого развития Казахстан принял Концепцию миграционной политики на 2017-2021 гг. Она определяет стратегические цели, задачи и направления миграционной политики во взаимосвязи с ожидаемыми перспективами демографического, социального и экономического развития страны.

«При этом миграционная политика Казахстана реализуется на принципах соблюдения и защиты прав мигрантов, недопустимости любых форм дискриминации; обеспечения прав и законных интересов как мигрантов, так и граждан страны; выполнения положений национального законодательства и международных обязательств. Вместе с тем, учитывая многогранность и непосредственное влияние миграционных процессов не только на социально-экономическое положение, но и безопасность страны, необходимо обеспечить контроль и противодействовать каналам нелегальной миграции, выявляя и пресекая такие нарушения», - подчеркнул Биржан Нурымбетов.





Было отмечено, что по данным Министерства внутренних дел на сегодня в Казахстан въехало 5,6 млн и выехало 5,3 млн иностранных граждан из 200 стран мира (по состоянию на 01.11.2019).

«У нас реализуется политика по привлечению иностранной рабочей силы, в стране порядка 21 тыс. иностранных специалистов работает в более чем 2 200 предприятиях, получая на это официальное разрешение. Более того, у нас в стране существует механизм привлечения иностранной рабочей силы физическими лицами, так называемый трудовой патент, по трудовым патентам в этом году выдано 362 тыс. разрешений», - добавил Биржан Нурымбетов.

В органах внутренних дел, по данным ведомства, зарегистрировано 1,2 млн иностранцев, из них: страны СНГ – 1,1 млн; дальнего зарубежья – 95 тыс. человек.



