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    22:00, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько грузовых автомобилей ежедневно въезжает в Казахстан из Кыргызстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из Кыргызстана в Казахстан ежедневно въезжает от 400 до 500 грузовиков. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с требованиями Правил классификации государственной границы, утвержденных Постановлением Правительства РК, на осмотр одного грузового автомобиля предусмотрено 25 минут. Из Кыргызстана в нашу страну сейчас ежедневно въезжают от 400 до 500 грузовиков», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Из Кыргызстана в Казахстан грузовиками перевозятся в основном товары народного потребления (одежда, обувь, канцелярские товары, бумажные изделия и др.), плодоовощная продукция (арбузы, дыни, помидоры, огурцы и др.), молочные продукты, строительные материалы (краски, лаки, растворители).

    «Около 60% грузовиков транзитом проходят из Республики Казахстан в Российскую Федерацию», - уточнили в комитете.

    Напомним, в августе текущего года на границе Кыргызстана и Казахстана отмечалось небольшое улучшение ситуации со скоплением фур.

    Позже была озвучена причина скопления грузовых машин на границе с Кыргызстаном.


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