Сколько грузов прибывает ежедневно в столичный транспортно-логистических центр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько грузов прибывает ежедневно в один из столичных транспортно-логистических центров, рассказал руководитель контейнерного терминала ТОО «Continental Logistics» Еркин Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш транспортно-логистический центр был создан в 2015 году. Сейчас наш терминал принимает около 250 тонн грузов в год. В месяц мы принимаем 300-400 вагонов. Наш центр способен принять одномоментно до 2 тыс. контейнеров и перенаправить далее до адресата», - сказал Еркин Жумабеков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных.

«Мы планируем продолжить эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». Из-за того, что есть ограничения по Китаю, - вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся - у нас есть проблема скопления грузов. Не всё стоит, но идут небольшие ограничения», - сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин.



