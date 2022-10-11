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    Сколько граждан России трудоустроились в Казахстане с начала года

    11 Октября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что 8 тысяч граждан России трудоустроились с начала года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня 22,5 тысячи граждан Российской Федерации у нас работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них трудоустроились с начала этого года 8 тысяч человек», - сообщила Тамара Дуйсенова журналистам после заседания Правительства.

    Она назвала, в каких отраслях больше всего работают россияне.

    «В основном они пришли в сферу услуг - это 72%, 16% - промышленность, около 9% - строительство, 2% - сельское хозяйство. Профессии - бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы. Есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Это примерный топ-5 профессий (среди граждан РФ - прим.), которые у нас работают», - проинформировала министр.

    «Люди приходят с целью трудоустройства, говорят, что работают, но мы всегда исходим из того, есть ли 10%-ные отчисления», - добавила Тамара Дуйсенова.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК Занятость Россия Общество
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