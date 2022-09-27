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    Сколько граждан России обратилось за получением ИИН в Казахстане

    27 Сентября 2022, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Въехавшие в страну россияне массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН нерезидента. В результате отмечается увеличение нагрузки на ЦОНы. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у нас выдача ИИН нерезидентам требуется в целях заключения трудовых договоров, получения средств за оказание услуг, привлечения к административной ответственности, налоговой отчетности и произведения различных банковских и других операций. Поэтому для любого нерезидента или гражданина другого государства получение ИИН идентично. Любой иностранный гражданин должен прийти с документом, удостоверяющим их личность, то есть паспортом. В случаях, когда в паспорте отсутствует кириллица или латиница, необходимо нотариально заверенный перевод паспорта», - сказал Асет Турысов на пресс-конференции в СЦК.

    Он напомнил, что услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства оказывается через государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОНы). Срок изготовления ИИН - 1 рабочий день.

    «Как всем известно, в последние дни наблюдается большое количество граждан РФ, прибывающих в Казахстан. В связи с этим, граждане России массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН. В результате сегодня отмечается увеличение нагрузки на центры обслуживания населения. Получение ИИН больше всего наблюдается в Астане, Алматы и приграничных городах и регионах. Только за вчерашний день было принято 13 тыс. заявок. Примерно такое количество ранее нами принималось в течение целого месяца», - сообщил вице-министр.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Россия Цифровой Казахстан
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