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    Сколько граждан погибло, попав случайно под обстрел в ходе январских событий

    14 Марта 2022, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько граждан погибло, попав случайно под обстрел в ходе январских событий, рассказал генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня, мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в городе Алматы, 8 в Алматинской области и один в городе Тараз. Среди них те, кто попал под перекрестный огонь, есть погибший от рук погромщиков, а также те, кто не подчинился требованиям военных, на блок-постах», - уточнил Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – их 139 человек. На сегодня установлено, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка, ликвидированы 86 нападавших.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Мажилис МВД РК Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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