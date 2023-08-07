Сколько граждан Казахстана получают лечение в Турции после ДТП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько граждан Казахстана получают лечение в Турции после ДТП сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В клиниках Алании получают необходимое лечение четверо граждан Казахстана, которые попали в ДТП на прошлой неделе. К сожалению, двое из них погибли из-за травм, несовместимых с жизнью. У кого-то был болевой шок, очень серьёзные травмы. Все медицинские услуги и расходы по репатриации тел были покрыты за счёт страховой компании. Данные туристы очень ответственно отнеслись к своему отдыху и оформили страховые полисы. На что некоторые наши граждане относятся скептически и как-то несерьёзно», - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

Ранее сообщалось, что 30 июля утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы. Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.