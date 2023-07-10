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    Сколько грантов на обучение в бакалавриате выделено в Казахстане в этом году

    10 Июля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 гранта. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов. Для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 653 грантов», - сообщил Куаныш Ергалиев.

    Кроме того, по его словам, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, Жетысуская область – 300, Абайская область – 500, Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов.

    «Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки. Тут стоит отметить, что дети могут участвовать в конкурсе как на данный грант, так и в общем конкурсе. В этом году педагогическая квота увеличилась на 47%. Кроме того, впервые в пилотном режиме выделена специальная квота для поддержки сельскохозяйственных и инженерных направлений. Эти гранты будут размещены в региональных вузах», - добавил Куаныш Ергалиев.

    В целом, по данным ведомства, большинство изменений в этом году осуществляются в целях поддержки региональных вузов. 1/3 студентов страны учатся в Алматы, так как 35 вузов расположены там. Что в свою очередь приводит к дефициту общежитий.

    «Поэтому мы советуем сегодняшним абитуриентам поступать в региональные университеты: во-первых, качество не уступает, во-вторых нет проблем с общежитиями. Еще одна возможность в том, что филиалы заграничных вузов открываются на базе региональных вузов. Для них предусмотрены специальные гранты. Например, на базе Козыбаев университета открыт филиал университета Аризона, на базе университета Жубанова - университет Херриот-Ватт, на базе университета Сафи Утебаева - Российский университет нефти и газа имени И.М.Губкина, также подписано соглашение между университетом Дулати и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И.Менделеева», - резюмировал Куаныш Ергалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы
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