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    Сколько грантов на бакалавриат и магистратуру выделят в 2021 году

    8 Апреля 2021, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 51 тысячи грантов на бакалавриат и более 13 тысяч на магистратуру выделят в 2021 году. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы проводим соответствующую работу по организации государственного заказа. Летом количество грантов на бакалавриат составит 51,5 тысяч, а количество грантов на магистратуру – 13,5 тысяч. Чтобы пройти конкурс и получить грант, необходимо пройти Единое национальное тестирование, добровольно зарегистрировать сданный сертификат в соответствующей базе и принять участие в конкурсе», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    По его словам, для поступления на магистратуру также проводится схожее по формату с ЕНТ тестирование.

    «Перед этим каждый университет самостоятельно готовил билеты, готовил задания, сам проверял и принимал решения. Здесь были разные риски. Поэтому мы изменили процедуру приема в магистратуру. В этом году поступающие будут иметь возможность получить грант согласно полученным баллам в результате реального тестирования в электронном формате, то есть централизованного тестирования», - заключил министр.

    В 2021 году изменены правила поступления на программы послевузовского образования в Казахстане. Теперь прием в докторантуру будет осуществляться в электронном формате.

    Кроме того, теперь все докторские диссертации будут защищаться в онлайн-режиме с трансляцией в сети. Это обеспечит открытость и прозрачность процедуры защиты научных работ.

    Ранее данную информацию комментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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