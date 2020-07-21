Сколько грантов и на какие специальности выделено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проходит прием заявлений для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта от абитуриентов, которые сдавали ЕНТ в июне и набрали проходной балл. Количество претендентов на государственный образовательный грант в этом году более 80 тысяч, из них 61 039 абитуриентов сдали документы через портал «электронного правительства» eGov.kz. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Также работают виртуальные приемные комиссии вузов: специалисты через видеосвязь консультируют абитуриентов, помогая выбрать им нужную образовательную программу. Через виртуальные приемные комиссии вузов документы сдали 9 472 абитуриента.

Альтернативный вариант подачи документов удобен для тех, кто не смог получить ЭЦП. Документы таким способом можно сдать до 30 июля включительно. 53 тысячи казахстанских абитуриентов смогут получить высшее образование бесплатно за счет государства, которое выделяет средства на подготовку наиболее востребованных на рынке труда кадров. Большой спрос наблюдается на специалистов в сфере информационных технологий, педагогов и строителей. С учетом этой тенденции растет и образовательный госзаказ по этим направлениям. Однако сами гранты выделяются не вузам, а «идут» за абитуриентами – все будет зависеть от их выбора. В 2020-2021 учебном году большое количество грантов выделено на специальность «Информационные технологии» – 2468. Будущих IT-специалистов сегодня обучают в 49 вузах страны. На специальность «Общественная медицина» выделено 2147 грантов. Подготовкой кадров по этому направлению занимаются 11 медицинских вузов. Всего же на обучение медиков в этом году выделено 2700 грантов. Порядка 8 тысяч бюджетных мест приходится на профессии в области педагогики. Среди них – «Дошкольное обучение и воспитание» (789 грантов), «Подготовка учителей иностранного языка» (760 грантов), «Подготовка учителей химии» (740 грантов), «Подготовка учителей физики» (730 грантов), «Подготовка учителей биологии» (730 грантов), «Педагогика и методика начального обучения» (660 грантов), «Подготовка учителей математики» (500 грантов), «Подготовка учителей по гуманитарным предметам» (350 грантов), «Подготовка учителей физической культуры» (200 грантов), «Подготовка учителей музыки» (30 грантов), «Подготовка учителей черчения и художественного труда» (30), «Подготовка учителей начальной военной подготовки» (20 грантов). Много грантов на гранты специальности – «Электротехника и энергетика» (1800 грантов), «Горное дело и добыча полезных ископаемых» (1702 гранта), «Механика и металлообработка» (1500 грантов). 1 285 бюджетных мест насчитывается по 12 специальностям гуманитарного направления, в частности, по философии и этике, религии и теологии, истории и археологии, переводческому делу, филологии, социологии, политологии, журналистике и репортерскому делу и др. Готово государство финансировать и такие направления, как «Биология и смежные науки» (650 грантов), «Физика» (852 гранта), «Химия» (670 грантов), «Математика и статистика» (600 грантов), «Информационная безопасность» (600 грантов), «Коммуникации и коммуникационные технологии» (500 грантов), «Электротехника и автоматизация» (720 грантов), «Наука о земле» (450 грантов) и др. По специальностям сферы сельского хозяйства – «Ветеринария» (825 бюджетных места), «Растениеводство» (470), «Агроинженерия» (360). Напомним, что в рамках академической свободы вузов с 2019 года ведется Реестр образовательных программ, что позволило оценить качество программ путем проведения масштабной технической и содержательной экспертизы. На сегодня в Реестр включены 9130 образовательных программ, среди которых 541 новая и 83 инновационные программы. Так, с 1 сентября вузами страны будет осуществляться подготовка кадров по таким инновационным программам, как «Прикладная аналитика данных», «Управление технологиями и инновациями», «Биоинженерия», «Цифровое переводоведение», «Спортивная журналистика», «IT-предпринимательство и цифровая экономика», «Цифровая педагогика», «Высоконагруженные информационные системы с искусственным интеллектом», «Обработка информации и визуализация данных», «Проектирование цифровых аналитических образовательных систем», «Природно-техногенные риски», «Сельскохозяйственная экология», «Медицинское право», «Прикладная эпидемиология» и др.