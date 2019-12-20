Сколько госучреждений перешли на формат «open space» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проектные офисы «Адалдық алаңы» сегодня работают во всех регионах страны. Об этом в ходе заседания по подведению итогов работы общенационального проекта «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында» сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проектные офисы «Адалдық алаңы» работают во всех регионах страны. Наша цель - искоренение бытовой коррупции, улучшение условий и качества оказания государственных услуг», - отметил Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов также подчеркнул, что работа проводится для сокращения дистанции между гражданами и властью.

«Свыше 800 государственных учреждений перешли на формат open space и фронт-офисов. Около 4 тыс. первых руководителей государственных учреждений пересели на первые этажи. По всей стране функционируют более 100 «сервисных акиматов», а также разрабатывается методология рейтинга публичной добропорядочности госорганов», - добавил Олжас Бектенов.

В рамках проекта в адрес проектных офисов поступило более 8 тыс. обращений. По единовременной акции «Народный юрист» более 18 тыс. жителей получили бесплатные юридические консультации от порядка 2500 квалифицированных экспертов из разных сфер.

«Осуществлено порядка 700 рейдовых мероприятий с целью усиления общественного контроля. Согласно проекту «Интерактивная карта открытых бюджетов» также получены детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на строительство, ремонт и содержание городских объектов. Наш проект внедрен во всех регионах страны», - добавил Олжас Бектенов.

Отметим, при Агентстве по противодействию коррупции создан республиканский информационно-просветительский штаб «Саналы ұрпақ».

Добровольные клубы «Адал ұрпақ» действуют в свыше чем 6 тыс. школ. На базе 2 487 учебных заведений открыты школы добропорядочности. Около 3 млн учащихся охвачены общереспубликанской акцией «Час добропорядочности», а также по всей стране без продавцов работают 4 393 магазина и киоска.

«Начинания будут успешны только при наличии доверия общественности. Согласно проведенной работе зерна добропорядочности и доверия дают первые ростк», - завершил свое выступление первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Напомним, в столице Агентством по противодействию коррупции подведены итоги общенационального проекта «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында».