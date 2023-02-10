Сколько фармпроизводителей зарегистрировано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 34 фармпроизводителя специализируется на производстве лекарственных средств. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стране функционирует 97 фармпроизводителей, из них 34 специализируется на производстве лекарственных средств, 41 - на изделиях медицинского назначения, 22 - на медицинской технике. Количество производимой отечественной продукции - 1065 наименований лекарственных средств и 1440 медицинских изделий. Ведутся переговоры с 7 фармацевтическими компаниями BIGPHARMA по инвестиционным проектам контрактного производства таких компаний, как «Рош», «Ново Нордикс», «Пфайзер», - сообщил вице-министр здравоохранения в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам Жандоса Буркитбаева, системные меры господдержки отечественного производства позволили заключить долгосрочные договора на поставку более 4 тысяч наименований лекарственных средств, медицинских изделий.

«В текущем году в рамках долгосрочных договоров «СК-Фармация» закуплено более 700 наименований лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 106 млрд тенге. Таким образом, в результате господдержки отечественных товаропроизводителей доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства с 2010 года в сумме увеличилась с 15% до 33% в 2022 году», - проинформировал вице-министр ведомства.

По данным Минздрава, за 2022 год доля отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке составила 19%, на долю импортной продукции 81% соответственно.



