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    Сколько этнических казахов вернулись в Казахстан за 31 год

    12 Декабря 2022, 09:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 17 888 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 105,7 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

    По данным ведомства, более половины кандасов (63,5%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 9,9% – из России, 9,1% – из Туркменистана, 8,6% – из КНР, 4,9% – из Монголии, и 4% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,1%), Мангистауской (17,7%), Туркестанской (8,3%), и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астана (9,1%), Шымкент (6,6%) и Алматы (5,5%).

    По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,4%, 26,9% человек моложе трудоспособного и 13,7% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20% имеют высшее образование, 39,4% – среднее специальное образование, 38,9% – общее среднее образование и 1,7% – не имеют образования.
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