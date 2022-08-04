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    20:00, 03 Август 2022 | GMT +6

    Сколько этнических казахов вернулись в Казахстан с 1991 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    Более половины кандасов (69,9%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 10,3% – из КНР, 7,1% – из Туркменистана, 4,0% – из Монголии и 8,7% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,8%), Мангистауской (17,9%), Туркестанской (9,7%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,2%) и Шымкент (8,0%).

    По состоянию на 1 августа текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 13,3% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% - среднее специальное образование, 46,7% - общее среднее образование и 1,6% не имеют образования.


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