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    Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе

    28 Июля 2023, 20:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на территорию Казахстана завезено 3442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов по Пассажирской таможенной декларации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов РК.

    До конца 2023 года еще сохраняется возможность ввоза 11558 электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

    Ранее Решением совета Евразийской экономической комиссии № 39 от 17 марта 2022 года предоставлена возможность беспошлинного ввоза на электромобили в 2022 и 2023 годах.

    «Согласно Решению ЕЭК квота на льготный ввоз электромобилей в 2023 году составляет 15 тысяч единиц электромобилей. В настоящее время по инициативе Кыргызской Республики на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается вопрос о продлении возможности беспошлинного ввоза до 2025 года.

    Не в рамках вышеназванной квоты имеется другая возможность ввоза электромобиля с освобождением от уплаты таможенной пошлины, но с уплатой НДС. В данном случае необходимо подавать Декларацию на товары по ставкам ВТО», - проинформировали в пресс-службе Комитета.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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