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    Сколько дорог построили за 30 лет в Казахстане

    14 Декабря 2021, 08:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости в Казахстане было построено и реконструировано около 13,4 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Как рассказали в пресс-службе ведомства, выполненные дорожно-ремонтные работы позволили восстановить разрушенные участки на опорной сети автомобильных дорог республиканского значения, включая шесть основных международных транзитных коридоров, таких как «Западная Европа - Западный Китай». Кроме того, за эти годы было значительно улучшено общее транспортно-эксплуатационное состояние участков. Сегодня протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в нашей стране – 96,8 тыс.км, в 1991 году этот показатель составлял 86 тыс.км.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Строительство Другие государственные органы Дороги 30 лет Независимости
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