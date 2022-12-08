Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Сколько домов-долгостроев насчитывается в Астане

    8 Декабря 2022, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков. Таким образом, количество дольщиков к концу текущего года сокращается с около 16 тысяч семей-дольщиков до 2 тысяч семей., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    «На лето 2019 года было 150 многоквартирных ЖК-долгостроев, за эти годы решена проблема по 120 домам-долгостроям. По оставшимся 30 долгостроям, где квартиры ожидают около 2 тысяч семей, есть пошаговый план мероприятий. Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у Главы государства», - сообщили в акимате.

    У каждого долгостроя была своя многолетняя тяжелая история: где-то был вырыт только котлован, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных, тройных продаж, где-то был поднят каркас дома, который был признан аварийным.

    К примеру, строительство ЖК «Территория комфорта-1» началось еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, не было стыков между плитами.

    «Если бы данный дом был введен в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как «карточный домик», а жители остались бы под завалами. Блоки ЖК были снесены, а на месте построен новый жилой комплекс, жители получили долгожданные квартиры», - отметили в акимате.

    Ранее сообщалось, что в столице с 2018 года построили 23,5 тысячи социальных квартир.
    Астана Строительство Жилье долгострои
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 декабря
    Женис Касымбек обратился к астанчанам
    Строительство седьмого котла ТЭЦ-2 в Темиртау идет по графику
    Дефицит ученических мест в Алматы составляет более 19 тысяч
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров