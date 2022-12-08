Сколько домов-долгостроев насчитывается в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков. Таким образом, количество дольщиков к концу текущего года сокращается с около 16 тысяч семей-дольщиков до 2 тысяч семей., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«На лето 2019 года было 150 многоквартирных ЖК-долгостроев, за эти годы решена проблема по 120 домам-долгостроям. По оставшимся 30 долгостроям, где квартиры ожидают около 2 тысяч семей, есть пошаговый план мероприятий. Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у Главы государства», - сообщили в акимате.

У каждого долгостроя была своя многолетняя тяжелая история: где-то был вырыт только котлован, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных, тройных продаж, где-то был поднят каркас дома, который был признан аварийным.

К примеру, строительство ЖК «Территория комфорта-1» началось еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, не было стыков между плитами.

«Если бы данный дом был введен в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как «карточный домик», а жители остались бы под завалами. Блоки ЖК были снесены, а на месте построен новый жилой комплекс, жители получили долгожданные квартиры», - отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в столице с 2018 года построили 23,5 тысячи социальных квартир.



