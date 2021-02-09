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    Сколько доменов «кз» и «каз» сегодня в Казнете

    9 Февраля 2021, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал о текущей ситуации на просторах Казнета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Казнете имеется более 175 тысяч доменных имен первого уровня «кз» и «каз» из них 99 632 работающие», - сообщил Асхат Оразбек на брифинге в СЦК.

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело мониторинг существующих доменов, о результатах которого рассказал спикер.

    «По результатам мониторинга, в октябре 2020 года МЦРИАП в целях соблюдения требований законодательства об информатизации направило уведомление в учреждение «Казахстанский центр сетевой информации» и было доведено до регистрантов более 45 тысяч доменов о нарушении указанных требований со строкам исполнения к 30 ноября. Начали поступать жалобы, просьбы в министерство от владельцев о переносе срока исполнения этого требования», - отметил вице-министр.

    «Принимая во внимания все аспекты, министерством было принято решение о продлении сроков исполнения требования до 1 февраля 2021 года. На сегодняшний день, осталось 18 623 доменных имен из 45 тысяч, «переезжают» на казахстанский хостинг», - заключил А. Оразбек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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