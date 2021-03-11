Сколько доходов поступило в госбюджет в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о доходах в государственный бюджет по итогам двух месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет доходов поступило на сумму 1 трлн 472 млрд тенге, или план исполнен на 124,3%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 899 млрд тенге или план исполнен на 117,1%. План по доходам перевыполнен на 132 млрд тенге, из них налоги – на 102 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, основная сумма перевыполнения по налогам приходится на налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную стоимость и налог электронной торговой площадки на сырую нефть.

«На перевыполнение плана по НДПИ и НДС повлияло увеличение цен на основные экспортные позиции в среднем на 11,2%. Факторами перевыполнения плана по НДС также являются: рост предпринимательской активности; увеличение за январь 2021 года в сравнении с январем 2020 года объемов импорта с третьими странами на 1,2%», - отметил министр.

«Основное перевыполнение по ЭТП на сырую нефть связано с увеличением ставки ЭТП до 50 долларов США. Вместе с тем план не исполнен по КПН в связи с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь-февраль 2021 года по 719 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%», - заключил глава Минфина.