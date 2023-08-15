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    Сколько доходов поступило в бюджет РК за семь месяцев текущего года

    15 Августа 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев текущего года в государственный бюджет поступило доходов на 10,4 трлн. тенге или план исполнен на 98,2%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственный бюджет поступило доходов на 10,4 трлн. тенге или план исполнен на 98,2%. В республиканский бюджет доходов поступило 6,8 трлн тенге. План исполнен на 90,3% или неисполнение составило 732 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина также отметил, что неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счет КПН, ЭТП на сырую нефть, НДС и НДПИ.

    «Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 285 крупным налогоплательщикам на 24% или на 135 млрд. тенге. Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 13% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что причинами неисполнения плана по НДС являются:

    - уменьшение оборотов по реализации товаров, работ и услуг в горнодобывающей промышленности на 15% или на 2,5 трлн. тенге;

    - снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 4,2%;

    На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 15%.

    Автор:

    Серик Сабеков

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