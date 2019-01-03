Сколько дней отдохнут казахстанцы в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно календарю праздничных дней 2019 года, опубликованном на сайте электронного правительства, в этом году казахстанцы отдохнут 119 дней, с учетом субботы-воскресенья, праздничных дней и перенесенных выходных.

Согласно статье 5 Закона «О праздниках в РК», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.



Самые длинные выходные в 2019 году:

5 дней на Наурыз - с 21 по 25 марта (выходной будет перенесен на 25 марта, поскольку 23 число выпадает на субботу).



4 дня на День Независимости - с 14 по 17 декабря;



4 выходных на День Победы - с 9 по 12 мая; (осуществлен перенос выходных дней)



3 выходных дня 8 марта - с 8 по 10 марта;



3 выходных дня День Столицы - с 6 по 8 июля; (празднование Дня столицы перенесено с 6 июля (суббота) на 8 июля (понедельник).



3 дня на день Конституции - с 30 августа по 1 сентября;



3 дня на День Первого Президента РК - с 30 ноября по 2 декабря. (1 декабря выпал на воскресенье, поэтому понедельник, 2 декабря, будет выходным днем.