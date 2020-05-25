Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне казахстанцы будут отдыхать восемь дней. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Буквально через неделю наступит первый месяц лета. В июне отсутствуют праздничные дни, которые предусматривали бы выходные, поэтому казахстанцы будут отдыхать восемь дней. Четыре из них выпадают на субботу и следующие четыре дня – на воскресенье. То есть, казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня.
Отметим, этот месяц будет особенным для экологов, стражей порядка, государственных служащих, медицинских работников и представителей средств массовой информации и работников легкой промышленности, так как они будут отмечать свой профессиональный праздник.
Первое июня – Международный день защиты детей.
День государственных символов РК празднуется 4 июня.
Профессиональный праздник всех экологов, защитников природы и специалистов по охране окружающей среды - День эколога отмечается пятого июня.
Второе воскресенье июня празднуется как День работников легкой промышленности.
Третье воскресенье июня – 21 июня выпадает на День медицинского работника.
23 июня празднуется День полиции и День государственного служащего.
Представители масс-медиа в последнее воскресенье июня празднуют День работников средств массовой информации.
В целом, в 2020 году в календаре казахстанцев праздниками отмечены 23 дня.
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