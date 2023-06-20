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    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле

    20 Июня 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло Правительство РК.

    Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

    При этом, суббота, 1 июля будет рабочим днем.

    Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК
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