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      День Конституции

    Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

    28 Июля 2023, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе в августе будет 9 выходных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 августа – государственный праздник День Конституции. В соответствии с законом «О праздниках в Республике Казахстан», праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан признаются дни, когда в стране отмечаются национальные и государственные праздники. Также в настоящем Законе указано, что День государственного праздника считается нерабочим днем.

    В этом году 30 августа приходится на среду. Поэтому для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в августе будет 9 выходных дней. Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделей, будет пять дней выходных.

    Стоит отметить, что День Конституции отмечается в стране как праздник с 1995 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Дата Конституция
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