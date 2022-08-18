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    Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

    18 Августа 2022 16:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В августе казахстанцы отдохнут 9 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 августа этого месяца отмечается один из главных государственных праздников страны – День Конституции. Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. А в этом году День Конституции приходится на вторник. В связи с этим в конце прошлого года было выпущено специальное постановление главы Правительства. В нем было постановлено перенести выходной день с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.

    Следовательно, казахстанцы, работающие пять дней в неделю отдохнут 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник), а казахстанцы, работающие шесть дней, 28, 30 августа (воскресенье, вторник). В целом казахстанцы, перешедшие на пятидневную рабочую неделю, в августе отдохнут 9 дней.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Общество
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