Сколько дней отдохнут граждане РК в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте с учетом праздников казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марте в Казахстане отмечают два праздника - Международный женский день и Наурыз. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными.

Согласно календарю в этом году 8 Марта выпадает на среду, поэтому казахстанцы отдохнут в этот день.

А в честь государственного праздника Наурыз наши граждане отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта, так как эти дни совпадают на вторник, среду, четверг.

Следовательно в марте, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12, а работающие 6 дней в неделю, отдохнут 8 дней.



