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Сколько дней Касым-Жомарт Токаев провел в рабочих поездках в 2021 году
29 Декабря 2021 20:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о рабочих визитах Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году опубликовал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».
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