Сколько детских домов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество детских домов в Казахстане уменьшилось с 210 до 89 за десять лет. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается детских домов, это очень важная задача. Только за последние десять лет количество детских домов уменьшилось с 210 до 89. Как видите, очень серьезные подвижки. Количество воспитываемых детей за десять лет - если в 2010 году в детских домах воспитывались 14 тысяч детей, то на сегодняшний день - чуть более четырех тысяч. Это большая работа всего государственного аппарата совместно с гражданским обществом», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Также министр проинформировал, что была создана республиканская база данных, в стране работают семейные детские дома и семейные формы воспитания.

«Мы стали развивать патронат и усыновление. Частные инициативы, например, такие институты, как «Ана үйі» помогали забирать детей из домов ребенка, устраивать в семьи и, таким образом, мы сегодня видим большие изменения в этом направлении», - отметил глава Минобразования.

Напомним, в столице проходит заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное деятельности Министерства образования и науки по обеспечению конституционных прав граждан и иных лиц на получение образования и высокого качества образовательных услуг.